Hokej na ledu: Nekoč praznik, danes le še bleda senca

Poteka finale državnega prvenstva v hokeju na ledu med večnima rivaloma Olimpijo in Jesenicami. A vse skupaj je le še bleda senca nekdanjega derbija. Nekoč je namreč derbi pomenil praznik. Dvorane so pokale po šivih. Ljudje so že en teden pred tekmo igralce spraševali, v kakšni formi so. Takšne spomine je Aleksander Pozvek obujal z legendami iz obeh klubov.