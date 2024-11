Hokejski dvoboj znotraj naše redakcije

Čeprav sta Aleksander Pozvek in Gregor Trebušak prijatelja, je povsem drugače, ko beseda nanese na hokej. Eden je zeleni, drugi zaprisežen rdeči. In tako je zeleni Gregor v okviru hokejskega tedna, ki ga bodo gostili hokejisti Olimpije, v Tivoli povabil rdečega Aleksandra. Če hokejiste Olimpije štiri domače tekme še čakajo, pa sta se Trebušak in Pozvek udarila kar takoj. Pa da vidimo, kje je hokej doma.