'Hollywoodski razparač' kriv dveh umorov

43-letnega morilca, ki je v Los Angelesu umoril dve ženski, med njimi tudi nekdanje dekle igralca Ashtona Kutcherja, so spoznali za krivega. Soočiti se bo moral še z enim sojenjem, saj je obtožen, da je že leta 1993 v državi Illinois umoril prijateljevo starejšo sestro.

Michael Gargiulo, ki so mu nadeli vzdevek 'Hollywoodski razparač', je bil spoznan za krivega umora dveh žensk. Tožilci v Los Angelesu so Gargiula, starega 43 let, označili za trdosrčnega serijskega morilca, ki je prežal na ženske med načrtovanjem napadov, poročajo tuji mediji. Prav tako so ga spoznali za krivega poskusa umora 26-letnice leta 2008, ki je preživela in pričala proti njemu.

Michael Gargiulo FOTO: AP

Na stolu za priče se je znašel tudi igralec Ashton Kutcher, ki je bil z eno od žrtev dogovorjen ravno tisti večer, ko je bila umorjena. Leta 2001 je Kutcher potrkal na vrata 22-letne Ashley Ellerin. Ker mu ni nihče odprl, je sklepal, da je dekle odšlo, saj je zamujal, je povedal maja na sodišču. Spomnil pa se je, da je pogledal skozi okno in zagledal nekaj, kar je mislil, da so madeži vina. Ellerinovo je naslednje jutro mrtvo našla njena sostanovalka. Imela je več vbodnih ran. Gargiulo je živel v isti stavbi kot njegova druga žrtev, 32-letna Maria Bruno. Mario je leta 2005 napadel in umoril z nožem, medtem ko je spala. Leta 2008 se je njegovi potencialni žrtvi Michelle Murphy uspelo ubraniti, potem ko se je zbudila in je bil Gargiulo na njej in jo zabadal. Med pričanjem proti napadalcu je povedala, da ji je nekako uspelo, da ga je porinila iz postelje, preden je pobegnil, pa je rekel: "Žal mi je." Zaradi brutalnosti napadov in dejstva, da so se vsi zgodili z nožem, so mediji začeli pisati o 'Hollywoodskem razparaču'.

