Homofobnega Salvinija 'fotobombali' s poljubom

Najstnici sta se udeležili protesta v Caltanissetti na Siciliji, kjer je imel Salvini govor. Minister je nato s svojimi podporniki poziral za fotografije. Dekleti sta pristopili do njega in se postavili v vrsto za fotografiranje. In ko je bil čas za to, da politik posname z njima fotografijo, sta se poljubili.

Nemudoma so do njiju pristopili varnostniki in ju ločili. Salvini jima je sicer dejal, da jima hoče dobro, da imata sinove, Rizzovo pa potrepljal po glavi, je za CNN dejala Parisijeva. Dekle je fotografijo nato delilo na Instagramu, ker verjame, da politiki kot je Salvini, družbena omrežja izrabljajo za popolnoma napačne namene.