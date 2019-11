Hongkong: napadalec ranil šest oseb, eni odgriznil uho

Nemiri so izbruhnili v več nakupovalnih središčih po mestu. Policija je potrdila, da je bilo ranjenih šest ljudi, od tega štirje moški in dve ženski, tri pa so aretirali. Drugih podrobnosti ni razkrila.

Nemiri že štiri mesece pretresajo Hongkong

Že štiri mesece nemiri pretresajo Hongkong, kjer protestniki želijo več demokracije. Čeprav so oblasti prepovedale demonstracije, se je pred dnevi na ulice vseeno podalo 350.000 ljudi. Večina protestnikov je mirno izražala svoje zahteve, nekateri protestniki pa so v policijsko postajo metali molotovke. Na demonstracijah so večkrat izbruhnili spopadi med protestniki in policijo.