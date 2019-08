Hongkong: protesti se nadaljujejo, v podporo tudi avstralski študenti

V Hongkongu se danes nadaljujejo protesti proti tamkajšnjim oblastem. Na ulice so se odpravili tudi učitelji, ki želijo s tem izraziti podporo protestnikom, med katerimi je veliko učencev in študentov.

Množica učiteljev se je zbrala na trgu v finančni četrti in se odpravila proti vladnemu poslopju. V rokah so držali transparente z napisi, kot je "zaščitite prihodnjo generacijo".

Povedali so, da želijo izraziti podporo protestnikom, med katerimi je veliko učencev. Poudarili so, da mora vlada odgovoriti na zahteve protestnikov in nehati uporabljati policijsko nasilje, da bi jih razgnala. "Tu smo zaradi neprekinjenega nasilja oblasti in policije," je povedal eden od učiteljev. "Čutimo, da imamo pravico zaščititi svoje učence," je dodal.