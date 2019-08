Deveti vikend protestov v Hongkongu: vojska pripravljena posredovati

Več deset tisoč protestnikov se je že deveti konec tedna zaporedoma zbralo na ulicah Hongkonga z zahtevo po več demokracije. Oblasti v Hongkongu in Pekingu so sicer nakazale strožjo držo do protestnikov. Med drugim so v zadnjih dneh aretirali več ljudi, kitajska vojska pa je sporočila, da je pripravljena posredovati, če bi bilo potrebno.

Kljub vedno strožjim ukrepom oblasti protestniki vztrajajo pri tedenskih demonstracijah. Poleg pozivov k večji demokratizaciji družbe, pozivajo tudi k odstopu voditeljice Hongkonga Carrie Lam, poroča britanski BBC. Protesti sprva v četrti Mong Kok, kjer je včasih že prišlo do nasilja Čeprav sprva niso nameravali dovoliti današnjega shoda, ga je policija kasneje po vložitvi pritožbe le odobrila. Današnji protesti so sprva potekali v četrti Mong Kok, kjer se je v parku na začetku zbralo več tisoč ljudi. Na shodu po mestu so pozvali k splošni stavki, ki je napovedana za ponedeljek. Četrt je zaradi protestov začasno obstala. Številne trgovine so svoja vrata zaprle predčasno, da bi se ognili škodi ob morebitnih izgredih, protestniki pa so na številnih cestah in tunelih postavili barikade ter za nekaj časa zaustavili promet. Policija je v izjavi pozvala protestnike, naj prenehajo z nezakonitimi aktivnostmi, ostalim pa so svetovali, naj se izogibajo območja.

Mong Kok je ena najbolj gosto poseljenih četrti Hongkonga, v preteklosti pa je tu že prišlo do izgredov med policisti in protestniki, na primer leta 2014. V četrti naj bi pomembno vlogo igrale tudi kriminalne združbe oz. triade, ki naj bi pred dvema tednoma napadle protestnike. Zamaskiranci razgrajali, policija nadnje s solzivcem in pendreki Zvečer se je več sto protestnikov zbralo pred policijsko postajo v četrti Tsim Sha Tsui, znani po luksuznih hotelih in nakupovalnih središčih. Policija je proti njim uporabila solzivec in sporočila, da je šlo za radikalno skupino, ki je blizu postaje prižgala več ognjev in metala opeke v poslopje, je poročal časnik The South China Morning Post. Zamaskirani protestniki so razbijali stekla na avtomobilih pred postajo in po stenah risali grafite. Z veliko fračo pa so poslopje postaje obmetavali z opeko. Policija je večkrat uporabila solzivec in nad protestnike šla tudi s pendreki. Prijeli so več protestnikov. Nekaj manjših skupin protestnikov naj bi še vztrajalo za barikadami. Običajno zvesti javni uslužbenci bodo začeli stavkati Opozicija se kljub grožnjam oblasti ne namerava vdati, saj je napovedala že nove shode za nedeljo, v ponedeljek pa stavko.

