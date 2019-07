Hongkonška policija znova nad protestnike z gumijevakami in solzivcem

Napetosti v polavtonomnem mestu so se znova zaostrile davi, ko so manjše skupine mladih in zamaskiranih protestnikov zasedle tri glavne prometnice, ki so jih blokirali s kovinskimi in plastičnimi ovirami.

Protiizgredniški policisti, opremljeni s čeladami in ščiti, so proti protestnikom posredovali v predelih Admiralty in Wanchai. Malo pred slovesnim dvigom zastave, s katerim so obeležili obletnico vrnitve, so se policisti spravili na protestnike, ki so blokirali eno od cest. Najmanj ena ženska je bila poškodovana v spopadih s policisti, ki so aretirali več oseb.

Velika Britanija je Hongkong vrnila Kitajski 1. julija 1997 in nekdanja kolonija ima v skladu s politiko "ena država, dva sistema" še vedno ločeno upravo.