Hongkonške oblasti bodo umaknile sporen predlog zakona o izročanju

Formalni umik predloga je naznanila le nekaj dni po tem, ko je vztrajala, da nikoli ni prosila kitajske vlade za dovoljenje za odstop, čeprav so na dan prišli posnetki, na katerih trdi, da bi odstopila, če bi le lahko. Mnogi so predlog zakona sicer videli kot poskus spodkopavanja avtonomije Hongkonga. Njegov umik je bil eden izmed petih ključnih zahtev protestnikov – zahtevajo tudi, da ne uporabljajo besede izgred za opisovanje demonstracij, da izpustijo vse aretirane protestnike in da raziščejo domnevno nasilje policije. Njihova najpomembnejša zahteva pa je klic po demokraciji, saj želijo, da bi Hongkonžani imeli pravico, da sami izberejo svoje voditelje.

Demonstracije je v zadnjih mesecih sicer nemalokrat zasenčilo nasilje protestnikov, kar so mnogi mladi označili za potrebno, da bi pridobili pozornost vlade, saj so se mirna zborovanja izkazala za neučinkovita. Lamova je ostro obsodila nasilje in poudarila, da se mora končati, da lahko sploh vzpostavijo dialog, iz Pekinga pa so zagrozili, da ne bodo le križem rok opazovali situacije, če se ta nadaljuje oziroma poslabša.