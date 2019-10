Hongkonški protesti: 'Eden najbolj nasilnih in kaotičnih dni'

70. obletnico vladavine komunizma so na Kitajskem slavili z največjo vojaško parado doslej – skorajda 2000 kilometrov stran, na njenem polavtonomnem območju, pa je na "dan žalosti", kot so ga poimenovali hongkonški protestniki, potekal "eden najbolj nasilnih in kaotičnih dni", je dejal predstavnik policije.

Sprva mirne demonstracije so se kmalu sprevrgle v izgrede. Na eni strani na desettisoče protestnikov, ki so metali kamenje in molotovke ter zabakadirali številne ulice, na drugi strani policija z vodnimi topovi in solzivcem. V več predelih Hongkonga so potekali spopadi med policisti in protestniki. Skupno je zdravniško pomoč potrebovali 104 oseb, 180 ljudi je policija aretirala. Policijski načelnik Stephen Lo je po poročanju BBCpotrdil, da je bilo v izgredih ranjenih tudi 25 policistov.

Policija je proti protestnikom uporabila vodne topove in solzivec. FOTO: AP

18-letni protestnik, Tsang Chi-kin, je bil ustreljen s pravim nabojem med spopadom s policisti – posnetek dogajanja pa je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih. Čeprav je policija v preteklih tednih proti protesnikom uporabila gumijaste naboje, je to prva poškodba s pravim nabojem."Prsni koš me boli. V bolnišnico moram," je slišati 18-letnika po dogodku. Tsang je sicer v stabilnem stanju. Iz posnetka pa je razvidno, da so tik preden je bil ustreljen protestniki v čeladah in maskah napadli policista na tleh s kovinskimi palicami – ta se je odzval s streli. Več sto protestnikov je nato danes v znak protesta organiziralo sedeči protest pred njegovim domov: "Nobenih izgrednikov, samo tiranija," so med drugim vzklikali.

N ulicah Hongkonga že več kot 4 mesece potekajo protesti. FOTO: AP