Hongkonško letališče po omejitvi protestov znova obratuje

Letala danes tako večinoma letijo v skladu z voznim redom, čeprav je še vedno nekaj odpovedi in zamud. V preteklih dveh dneh so zaradi protestov in spopadov protestnikov s policijo odpovedali več sto letov, navaja britanskiBBC.

Letališče, eno najbolj prometnih na svetu, je prizorišče protivladnih protestov od prejšnjega petka, ko so se protestniki z ulic Hongkonga preselili tudi na letališče. Večinoma so minili mirno, v torek pa so protestniki z vozički za prtljago potnikom preprečevali dostop do letov in izvedli množičen sedeči protest.

Zaostrilo se je, ko so se protestniki soočili z moškim, za katerega so mislili, da je policist pod krinko. Sledil je prihod policistov in spopad z njimi. Policija je uporabila tudi solzivec.