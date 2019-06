Hongkonžani vztrajajo na ulicah, iz zapora izpustili študentskega aktivista

Protivladni protestniki so prekinili blokado avtoceste pred parlamentom, s tem pa je promet v Hong Kongu ponovno stekel. Oblasti so iz zapora predčasno izpustile enega od glavnih aktivistov gibanja za demokracijo Joshuo Wonga. Wong je 22-letni študentski aktivist, ki je že pozval k odstopu voditeljice Hongkonga Carrie Lam.

Leta 2014 je bil Wong najbolj prepoznaven obraz demokratičnih protestov z imenom Gibanje dežnikov, na katerih so prebivalci tega administrativnega območja pozivali k temu, da bi lahko sami izbirali svoje voditelje. Kitajska je takrat namreč odločila, da bo dovolila neposredne volitve v Hong Kongu, a da bo pred tem Peking odobril listo kandidatov. Wong in drugi študentski aktivisti so takrat bili glavni pri organizaciji protestov, ki so ohromili poslovni del mesta kar za 79 dni. Pozneje so jih aretirali zaradi nedovoljenega zbiranja in zaprli – poleg Wonga še štiri druge pro-demokratične aktiviste, med njimi tudi univerzitetne profesorje in baptističnega duhovnika.