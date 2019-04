Horvath sedi na treh stolčkih, KPK pa molči

Poslanski kolegi Ferenca Horvatha so v en glas jasno povedali, da je zakon jasen in da gre pri njegovih dejavnostih za nezdružljivost funkcij.

Matej T. Vatovec, vodja poslanske skupine Levica, je dejal: "Pred kratkim smo imeli primer poslanca, ki je moral odstopiti zaradi kraje sendviča, po drugi strani pa imamo tri zelo očitne konflikte interesov."

Brane Golubović, vodja poslanske skupine LMŠ, pa pravi: "Če beremo oba zakona, vemo, da je v tem primeru KPK tisti, ki mora ugotoviti, da poslanec opravlja še neko dejavnost, ki ni združljiva, ga na to opozoriti, mu dati 15-dnevni rok, da to preneha, in v kolikor ne preneha, obvesti pristojen organ, v tem primeru MVK, da začne postopek razrešitve."

Iz uredništva oddaje Svet na Kanalu so naslovili vprašanja na KPK, kako bodo ravnali v primeru Ferenca Horvatha, vendar odgovorov še niso dobili. Iz KPK so le sporočili, da bodo odgovorili v zakonsko določenem roku.

Neuradno smo izvedeli, da je tudi za KPK stvar jasna in da gre za očitno nezdružljivost funkcij. Iz tega lahko sklepamo, da bo protikorupcijska komisija proti poslancu v kratkem uvedla postopek. Vodje poslanskih skupin bodo o tej zadevi razpravljali na posebnem posvetu, na katerem bodo obravnavali predlog sprememb zakona o poslancih. Ta trenutno določa, da poslanec ne sme opravljati pridobitne dejavnosti in da ne sme biti član nadzornega odbora gospodarske družbe, ne piše pa izrecno, da ne sme biti direktor. Zdaj naj bi napisali tako, da bo stvar jasna.