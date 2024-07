Hospitaliziranih pet bolnikov z zajčjo mrzlico

Na Kliniki Golnik so v zadnjih 10 dneh hospitalizirali pet bolnikov s hudo obliko pljučnice. Preiskave so pokazale, da je povzročitelj bakterija, ki povzroča zajčjo mrzlico. Vsem obolelim je skupno, da so iz krajev ob Sorškem polju ter da so se v dneh, preden so zboleli, ukvarjali s kmečkimi opravili. Bolezen namreč prenašajo zlasti zajci, pa tudi okuženi klopi, muhe, bolhe in komarji. Ljudje lahko zbolimo tudi z vdihavanjem okuženega prahu ter z uživanjem premalo toplotno obdelanih živil in okužene vode.