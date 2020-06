Hotel Park želi goste privabiti tudi z zagotavljanjem varnosti

Na Bledu, kjer so v preteklosti večinoma gradili na ponudbi za tuje turiste, si letos želijo privabiti predvsem domače. Tudi tako, da zagotavljajo, da so varna destinacija. Kako bo to videti, so prikazali v Hotelu Park. Goste na vratih pričaka razkuževalec rok, pri recepciji jim telesno temperaturo izmeri posebna termokamera, sobe pa so poleg običajnega čiščenja razkužene še s parnim razkuževalcem.