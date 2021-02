Hoteli polni brezposelnih delavcev, na smučiščih 'začasni prebivalci'

Pogovarjali smo se z Mojco Stare, ki že nekaj let živi v Zillertalu. Kot pravi, je potrpljenje ljudi vse manjše. Želijo si več informacij, kaj se bo zgodilo, predvsem pa, da oblasti nekako ugotovijo, kako vendarle izpeljati vsaj del zimske smučarske sezone, saj bi nov izpad dohodka marsikoga postavil na rob preživetja. Ob jezi zato narašča tudi obup.

Gre za območje, ki je ogromne izgube utrpelo že lani, potem ko so tam zabeležili hude izbruhe virusa že v začetku globalne pandemije, sezone pa je bilo posledično hitro konec.

Stroka se je zaradi širjenja bolj nalezljive različice zavzela za čimprejšnjo izolacijo posameznih krajev - ali pa kar celotne zvezne dežele, čemur pa tirolske oblasti ostro nasprotujejo. Kot potrjuje sogovornica, je tam sicer dejansko precej okužb, a lokalne oblasti zatrjujejo, da imajo situacijo pod nadzorom. Prav tako se tam jezijo, da jih želi država že drugič okriviti za slabo epidemiološko sliko.

Na Tirolskem te dni sicer niso le domačini, ampak tudi nekaj "turistov", ki so izkoristili luknje v zakonodaji in tam prijavili začasno prebivališče. Tudi na jezo tamkajšnjih županov - nekateri namreč menijo, da je to še prispevalo k poslabšanju situacije.

V teh znanih zimskih središčih, polnih hotelskih kompleksov, pa je trenutno tudi "ogromno delavcev, ki nimajo dela", razlaga sogovornica.

Oblasti namreč hotelirje že nekaj časa vlečejo za nos z obljubami o odpiranju, ki imajo postavljene dejanske datume, a ko ti pridejo, se ne zgodi nič. A hotelirji so se na odprtje dejavnosti želeli pripraviti, zato so poiskali delavce, tudi iz drugih držav, denimo Slovaške, ki so tja že pripotovali, zdaj pa stanujejo v hotelih, kjer ni ne gostov, ne dela - na stroške jeznih hotelirjev.

V hotelih naj bi bilo tudi po 160 takšnih delavcev, ki si zdaj čas krajšajo tudi s prirejanjem zasebnih zabav ali na smučiščih, ki so odprta, a na njih ni ne veliko domačih, ne veliko tujih gostov.

Še posebej slednje dejstvo močno skrbi domačine, katerih prihodki so močno odvisni od Nemcev - a teh sem ne bo niti, če se Avstrija ne odloči izolirati Tirolske, saj nemška vlada v strahu pred širjenjem bolj nalezljivih različic virusa, vztraja pri omejevanju potovanj.

Z današnjim dnem je sicer Avstrija znova zaživela, po šestih tednih vrata so vrata odprle vse trgovine, frizerji, pedikerji, muzeji, knjižnice in živalski vrtovi. Obvezna zaščita so maske tipa FFP2, dejavnosti, kjer prihaja do bližnjih stikov pa se opravljajo le ob predložitvi negativnega rezultata testa, ki pa ne sme biti starejši od 48 ur.

V Avstriji sicer upajo, da se bodo razmere umirile, ko bo cepljenih dovolj prebivalcev. Sogovornica pravi, da je podpora cepljenju med ljudmi velika, velik pristaš cepljenja pa je tudi avstrijski kancler Sebastian Kurz.