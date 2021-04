Hotelirji lahko gostom ponudijo 30 sob, večjim hotelom se to ne splača

Hoteli in nastanitveni obrati lahko zdaj po vsej državi gostom ponudijo največ 30 sob, a morajo ti za koriščenje nastanitve predložiti negativen test na okužbo z novim koronavirusom ali pa dokazilo o prebolelosti oziroma cepljenju. Slike z Obale in gneča so pokazale, da si ljudje že močno želijo sonca, morja in oddiha. Nekateri hotelirji so že sprejeli svoje goste, nekateri pa jih sploh ne bodo, saj se jim za 30 sob enostavno ne splača odpreti.

