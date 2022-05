Hotelirji upajo, da bodo to sezono dosegli številke iz leta 2019

Od 27. do 30. aprila so v hotelih občine Piran zabeležili 20.400 prenočitev, kar je 14 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2019. Skoraj tri četrtine vseh hotelskih prenočitev so ustvarili domači gostje. Leta 2019 so slovenski gostje ustvarili le dobro četrtino prenočitev. Hoteli so bili 90-odstotno zasedeni, veliko gostov pa je izbralo zasebne nastanitve. Tudi na Bledu so bili zadovoljni z obiskom, saj so bili velikonočni in prvomajski prazniki zelo dobro obiskani. Hoteli so bili polno zasedeni, med gosti pa največ Italijanov, Madžarov, Nemcev, Hrvatov, Srbov in Američanov ter tudi slovenskih gostov. Za poletno sezono upajo, da bodo dosegli številke iz leta 2019.