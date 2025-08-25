Svet
HPV: Pred rakom se lahko zaščitite s pravočasnim cepljenjem
Cepljenju lahko pripišemo nemalo rešenih življenj. Denimo raka materničnega vratu, penisa, zunanjega ženskega spolovila, nožnice, zadnjika in ustnega žrela se lahko prepreči, če se pravočasno cepimo proti humanemu papiloma virusu ali HPV. Eno od teh diagnoz vsako leto pri nas sliši več kot 150 žensk in več kot 40 moških, cepljenje pa lahko prepreči 90 odstotkov vseh rakov materničnega vratu. Če se le zanj odločimo pravočasno.
