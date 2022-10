Po podatkih Statističnega urada je bila julija letna rast cen kar 11-odstotna, kar pomeni, da so se za toliko podražile življenjske potrebščine. Med njimi hrana in brezalkoholne pijače v letu dni za kar 10 odstotkov. Vsaka kriza prinese več prošenj za pomoč, predvsem osnovno, torej pakete hrane. Preverili smo, kako so se na, za marsikoga težko jesen, pripravili v prostovoljnem društvu Krog 9, ki razdeljuje viške hrane.