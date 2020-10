Hrana in pijača dražja. To pa ni edino, kar se je podražilo

V prvih devetih mesecih glede na isto obdobje lani se je za kar 3,6 odstotka podražila hrana in pijača, sledi raznovrstno blago in storitve, kot sta nakit in frizerske ter finančne storitve. Najbolj pa so se znižale cene oblačil in obutve (za 2,4 odstotka) in prevoza (za 5,8 odstotka).

Če so k nižjim cenam prevoza pripomogle nižje cene goriv, pa imajo prodajalci oblek in obutve svojo razloge za popuste. Minja Labus Sebič iz Ooops butika je tako dejala, da so ljudje zaradi situacije veliko doma, tam pa so navadno oblečeni v udobna oblačila.

Nenujnim nakupom smo se odpovedali, hrani pa se ne moremo. Epidemija je tako podražila skoraj vso hrano, najbolj pa sveže in suho sadje, kjer se je cena dvignila za kar 15,8 odstotka. Cene svežega in predelanega mesa so se dvignile za kar 9 odstotkov, kruha za 2,7 odstotka, mleka in mlečnih izdelkov ter jajca pa za en odstotek. Pocenila sta se le sladkor in zelenjava.