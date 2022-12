Hranilnik, ki bi se lahko vpisal v Guinessovo knjigo rekordov

Glede na to, da je hrana vse dražja in da so zneski na položnicah vse višji, je težko privarčevati kakšen evro, vendar je dobro, če imamo vsaj nekaj prihrankov za težke čase. V enem od mest v Kolumbiji so zgradili tako velik hranilnik, da bi lahko varčevali kar vsi meščani, znameniti pujsek ni postal le turistična atrakcija, pač pa bi se lahko celo vpisal v Guinessovo knjigo rekordov kot največji hranilnik na svetu. Lokalni rokodelci so ga oblikovali kar osem mesecev.