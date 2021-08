Z olimpijskih iger sta se v Zasavje že vrnila namiznoteniški igralec Darko Jorgić in kajakaš na divjih vodah Peter Kauzer. Za Kauzerja so bile to že četrte olimpijske igre, v Riu je pred petimi leti osvojil srebrno odličje. Kljub debiju in zgodovinskemu petemu mestu je nase opozoril tudi Darko Jorgić.