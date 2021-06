Hrvaška Istra se sooča z invazijo divjih svinj: v tropih tudi do 30 živali

Hrvaška Istra se ponaša z največjim obiskom tujih turistov, ki pa jim mirno dopustovanje kratijo divje svinje. Tropi teh živali v naseljih in mestih, v Rovinju in Medulinu jih videvajo tudi pri belem dnevu, postajajo vse večji problem. Tropi, ki zajemajo tudi do 30 živali, se v iskanju hrane potikajo okoli hiš in trgovskih centrov. Za invazijo teh živali, že peto leto zapored, pa so krivi ljudje sami. Vse več novogradenj, predvsem pa črnih gradenj v gozdovih, naravnem okolju divjih svinj, zapuščena polja, neodgovorno ravnanje z odpadki, vse to in še več so vzroki za rušenje naravnega ravnovesja v hrvaški Istri, pravijo tamkajšnji lovci.

