Umazana in mokra oblačila, popolnoma rdeča in vneta koža pod plenicami

Danes so po hrvaških družbenih omrežjih zaokrožile vznemirjujoče fotografije petmesečnih dvojčkov, ki se zaradi rota virusa in gripe že teden dni zdravita v bolnišnici Fran Mihaljević v Zagrebu.

Mati dvojčkov Ana Treščec je bila namreč šokirana, ko je v nedeljo prišla na obisk in zagledala, v kakšnem stanju sta njena otroka. Eden izmed dvojčkov je bil po njenih besedah privezan na posteljo, njegova oblačila so bila mokra in umazana, na rokah sta imela oba roli wc papirja, plenic jima več kot očitno že dlje časa niso zamenjali. A še večji šok je mati doživela, ko je zagledala popolnoma rdečo in vneto kožo pod plenicami.

"Poiskala sem sestro, našla sem jo na drugem oddelku, pila je kavo. Rekla mi je, da ne more vsakih pet minut preoblačiti mojega otroka," je mati povedala za Dnevnik.hr in dodala, da sta bila otroka popolnoma zanemarjena, rdečica pa je naravnost strašna. Zdravnica v bolnišnici pa naj bi ji dejala, da imajo polno otrok ter da jih ne morejo stalno previjati.

Vznemirjujoče fotografije vnete kože in zanemarjanje dojenčkov so se razširili po hrvaških družbenih omrežjih."Njuna zadnjica in vsi intimni predeli so videti kot žive rane. Dejansko, to so žive rane. Si lahko zamislite, kakšno bolečino in travmo preživljata," je ob tem zapisano v objavi.

'V bolnišnici imajo izgovor za vse'

Dojenčka sta stara pet mesecev, sta nedonošenčka. Prvi ima gripo, drugi je zbolel za rota virusom, zaradi česar se še vedno oba nahajata v bolnišnici.

"Danes nisem bila v bolnišnici, sem tja samo poklicala, ker je moja starejša hčer bolna, jaz pa sem mati samohranilka," je po telefonu za Jutarnji.hrdejala Ana. "Imam visok prag tolerance," še dodaja in pravi, da fotografij sprva ni nameravala objaviti, nato pa je dobila veliko podpore znotraj Facebook skupine. "Po objavi na Facebooku so me vsi klicali. Dobila sem ogromno podpore tudi od drugih mater, poklicalo me je tudi veliko novinarjev."