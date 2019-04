Bosanski mediji: Slika pove več kot tisoč besed

Prav na to, da zgodbe o hrvaških prisluhih in pritskih ni, ker tudi ni uradne preiskave, se je v zadnjih dneh v sicer edinem odzivu doslej skliceval uradni Zagreb.

Za piko na i je izpostavil še fotografijo, ki, kot pravijo, pove več kot tisoč besed. Na njej skupaj sedijo direktor hrvaške obveščevalne službe (SOA) Daniel Markić (prvi z leve), pater Ivan Tolj in Božo Ljubić – hrvaški parlamentarni zastopnik in predsednik Sveta Hrvaške narodne skupščine v Mostarju, ki naj bi bil vpleten v afero poskusa novačenja bosanskih državljanov.

"Ozadje slovensko-bosanske koalicije" so po našem razkritju pritiskov hrvaške vlade na našo medijsko hišo zapisali na naslovnici Večernjega lista, ki trdi, da Slovenci s to afero želijo izsiliti arbitražo, BiH pa ustaviti gradnjo mostu Pelješac.

Prav Franić je bil človek, ki je vedel, da POP TV pripravlja zgodbo o SOA in je o tem obvestil hrvaško vlado, ki je za lobiranje angažirala tudi Ivana Tolja. Tolj med Hrvati velja za človeka, ki odloča o tem, "kakšno nebo je nad Hrvaško". Gre za sivo eminenco Večernjega lista in nekaterih drugih hrvaških portalov. Novinarji ga povezujejo z zagrebškim županom Milanom Bandićem in hercegovskim delom HDZ, za katerim stoji Milijan Vaso Brkić .

Spomnimo. Minister za varnost BiH Dragan Mektić je pred časom dejal, da so hrvaški obveščevalci poskušali tajno oboroževati skupine islamističnih skrajnežev v BiH, da bi podprli trditve hrvaške predsednice Kolinde Grabar-Kitarović o več tisoč skrajnežih, ki da iz BiH grozijo celotni regiji. Hrvaška je to seveda zanikala.

Hrvaški mediji večinoma o Šarčevih ukrepih

Če so si o pritiskih hrvaške vlade na poročanje naše medijske hiševčeraj upali pisati le redki hrvaški mediji, so ti danes bolj zgovorni. A predvsem glede tega, da sta morala zaradi afere "arbitražni prisluhi" na pogovor k premierju Marjanu Šarcu hrvaški veleposlanik v Ljubljani in slovenska veleposlanica v Zagrebu.

Jutarnji.hr tako na primer poroča o "Dramatični eskalaciji vohunske afere".

Index.hr je objavil intervju z Josipom Kregarjem, profesorjem na pravni fakulteti, ki je zadevo komentiral v oddaji Novi dan na televiziji N1.Situacija se mu zdi resna, saj v njej sodelujeta dve prijateljski državi, ki si med seboj prisluškujeta."Obstajajo filmi o tem, kako si zavezniki med seboj prisluškujejo – Velika Britanija, Francija, Nemčija … V tej zgodbi pa je dovolj zgovorno to, da hrvaški mediji o njej ne poročajo. To pomeni, da gre za pritisk, ki ga Ivan Tolj lahko izvaja. Verjetno je bil tudi zato izbran za posrednika," je ocenil.

Po njegovem mnenju gre za premišljen propagandni korak, ki bo oviral prizadevanja za rešitev spora z arbitražo, v katerem sta obe državi prišli v slepo ulico.

Sam meni, da hrvaška vlada na to ne bo reagirala, dokler afera ne bo dosegla razsežnosti, ki bi to zahtevale."Take afere so v preteklosti že bile in so se hitro pozabile."

Na vprašanje, ali to lahko vpliva na rezultat evropskih volitev v obeh državah, je odvrnil pritrdilno, saj je to incident, ki lahko eskalira. "Vendar se mi zdi, da je to nekakšen začasen pritisk. Plenković je pokazal veliko potrpljenja, ko ni reagiral na incidente glede ribičev. Hrvaška je ostala pasivna, ni želela, da bi se razmere stopnjevale. Vsi se zavedamo, da so gospodarske in politične vezi med Slovenijo in Hrvaško zelo močne. Slovenci imajo tukaj svojo lastnino in jim ni vseeno, Hrvaški pa je Slovenija vez z Evropo. Državi sta zaveznici in ne sovražnici,"je še dejal.

Zagreb brez uradnega odziva

Medtem, ko uradni Zagreb o naših razkritjih molči, pa poslanci vladajoče večine in opozicije v hrvaškem parlamentu, ki so danes stopili pred novinarje, med drugim menijo, da gre za poskus odvračanja pozornosti od dejstva, da je Slovenija kompromitirala arbitražni sporazum.

Predsednik saborskega odbora za notranjo politiko in nacionalno varnost Ranko Ostojić (SDP) je sicer zahteval odgovor hrvaške varnostno-obveščevalne službe (SOA) glede navedb slovenskih medijev, je poročala regionalna televizija N1.

Nekdanji pomočnik hrvaške zunanje ministrice Joško Klisović(SDP) je novinarjem v saboru povedal, da je poteza slovenskega zunanjega ministrstva, ki je na pogovor poklicalo hrvaškega veleposlanika v Ljubljani, del eskalacije spopada, ki da ne bo prispevala k reševanju primera, "če primer sploh obstaja".

Poslanec HDZ Miroslav Tuđman pa je dejal, da bi bilo "zunaj vsake logike", če bi o tem danes znova razpravljali.