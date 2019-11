Rekord na Jadranu: 10,87 metra visok val

V torek je sicer največ težav povzročal izredno močan jugo. Najhuje je bilo na območju Labina v Istri, kjer so sunki dosegali hitrosti tudi 156 kilometrov na uro, je poročal vremenarski portal istramet.hr. V Splitu je izmerjena hitrost vetra presegla 134 kilometrov na uro. To je največja zabeležena hitrost juga v tem stoletju in tretja največja v največjem dalmatinskem mestu v zadnjih 60 letih.

Morje poplavilo obalo

Poleg padavin in močnega juga vzdolž hrvaške obale povzroča težave tudi izredno visoka plima. Pod vodo so nižje ležeči deli obale, plaže, hiše in poslovni prostori v številnih hrvaških mestih od Rovinja do Dubrovnika, vključno z otoki. V Splitu so poplavljene številne ulice, pa tudi prostori znamenite Dioklecijanove palače. Na Korčuli so včeraj valovi zalivali most, ki je sicer štiri metre nad morjem.