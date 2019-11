Neurje razdejalo Umag, v Dubrovniku na obalo naplavilo smeti iz Albanije

Huda neurja so ponoči zajela hrvaško Istro. Nad Umagom se je razvila najmočnejša nevihta z močnim dežjem in silovitimi sunki vetra, nevihtni sistem pa je ustvaril vodno trombo, ki je sicer trajala po nekaterih navedbah le okrog 10 sekund, a je povzročila veliko gmotno škodo.

Zaradi visokega plimovanja morja in močnega vetra je tudi v petek v Sloveniji poplavilo nekaj objektov in ulic na nižjih predelih obale v občinah Koper, Piran in Izola, zato je bila zvečer sprožena sirena javnega alarmiranja v Piranu in Izoli. A vode ni bilo toliko kot v minulih dneh, so pa zaradi močnega vetra zvečer za uro in pol zaprli koprsko pristanišče.

V pristanišču je potonila barka, močan veter pa je poškodoval med drugim tudi streho mestne hiše. Nekatere ulice so bile prekrite s ploščicami, stoli, terase so bile razdejane. Že v petek popoldne je začel pihati močan jugo, najmočnejše sunke pa so zabeležili na območju Splita - 105 kilometrov na uro.

Jugo je povzročil tudi močno valovanje morja. Razvili so se večmetrski valovi, kar je prekinilo ladijski promet. Prekinjene so trajektne linije na otoke Cres, Lošinj in Rab, ki so tako odrezani od sveta, poroča Index.hr.

Vreme bo neugodno tudi v soboto in nedeljo, zato so za celoten Jadran razglasili rdeč alarm. Največ dežja pričakujejo v Gorskem Kotarju, na severnem Jadranu in v Dalmaciji.