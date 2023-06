Hrvaška akcija podiranja črnih gradenj se nadaljuje

Hrvati rušijo eno najbolj znanih in najdražjih črnih gradenj doslej – luksuzno vilo in več dodatnih objektov razvpitega nepremičninskega tajkuna, ki ga aktivisti obtožujejo, da je za lasten obalni imperij uničil enega najlepših zalivov Vruja med Omišem in Makarsko. Ko so zabrneli prvi bagri, so navdušeni podporniki rušenja odprli penine, območje pa varuje tudi policija. Lastnik Stipe Latković je zaradi nezakonite gradnje prejel že za 370 tisoč evrov kazni. V zadnjih dneh sicer na Hrvaškem pospešeno rušijo črne gradnje, med zadnjimi so bili objekti na Čiovu, samo maja pa so odstranili več kot 30 nezakonitih objektov.