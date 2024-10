Hrvati besni zaradi novega nepremičninskega davka: Nesprejemljivo, nacionalna izdaja

Če turisti že kot mantro ponavljajo, da je Hrvaška vse dražja, se očitno tudi v prihodnje trend ne bo obrnil. Davek na nepremičnine, ki ga s 1. januarjem prihodnje leto uvaja Hrvaška, se bo poznal ne le na denarnicah slovenskih lastnikov vikendov, temveč tudi vsem tistim, ki poleti najemajo apartmaje. Zvišuje se namreč spodnji prag davka za pavšal pri kratkoročnem oddajanju. Ker se bo upošteval indeks turistične razvitosti, bo denimo pavšal za nepremičnine, ki se oddajajo v najbolj razvitih, priljubljenih turističnih destinacijah, znašal tudi do 300 evrov na ležišče. Na nogah so lastniki apartmajev na otoku Krku, ki bi lahko plačali tudi do 650 odstotkov več kot doslej. Se jim bo sploh še izplačalo in kaj to pomeni za turiste?