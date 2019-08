Hrvaška davčna reforma, s katero želijo nasloviti mlade

Ukrep je na papirju videti lepo, a mladim prav veliko ne bo pomagal, meni 24-letni Karlo Držaić , študent primerjalne književnosti. "Za mlade, ki imajo nizke plače, to ne bo prineslo zvišanja prihodkov. Ob izteku olajšave pa bodo mladi prisiljeni iskati drugo zaposlitev, najverjetneje izven države," pove. Z mladim študentom se strinjajo tudi sindikati. Bolj kot olajšave si želijo višjo minimalno plačo, predlog reforme pa se jim ob tem zdi diskriminatoren do izkušenih delavcev. Mladen Novosel , predsednik Zveze neodvisnih sindikatov Hrvaške, predlog davčne reforme označuje za izključno populističen predlog, ne predlog, ki bi zaustavil mlade pri zapuščanju domovine.

Zaradi katastrofalnih demografskih kazalnikov na Hrvaškem – državo je lani zapustilo več tisoč mladih – hrvaška vlada največjo skrb z davčno reformo namenja prav njim. Vse zaposlene, ki so mlajši od 25 let, bi popolnoma oprostili plačevanja dohodnine, mlajši od trideset let pa bi jo plačevali le polovično.

Nad predlogom, ki ga vlada pripravlja že skoraj tri leta, so toliko bolj navdušeni gostinci, saj jim bo vlada obremenitev odrezala skoraj na pol – s 25 na 13 odstotkov. Zdravko Marić, hrvaški finančni minister, je dejal: "Od delodajalcev v gostinstvu je odvisno, kako bodo spremembe prepoznali in jih izkoristili na način, kot si vsi želimo – to pomeni povečanje zaposlitev, plač in standarda."

Če bo obveljalo tudi povišanje standarda, bomo reformo lahko že naslednjo sezono v svojih želodcih občutili tudi Slovenci. Ob tem se bo za odstotno točko (s 25 na 24 odstotkov) znižal tudi davek na dodano vrednost. Davčne razbremenitve pomenijo tudi velike izgube za hrvaški proračun – v državno malho bo kapnilo 506 milijonov evrov manj kot doslej. A sosedje že imajo idejo, kje jih bodo vzeli. Milan Kujundžić, hrvaški minister za zdravje, o tem pove: "Eden najbolj učinkovitih ukrepov so visoke cene cigaret, alkohola in sladkorja v pijačah ter v ostalih oblikah." S tem bi radi ubili dve muhi na en mah: zapolnili vrzel v blagajni in poskrbeli za zdravje ljudi.