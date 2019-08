Hrvaška diplomatka razburila z zapisi o 'čisti Evropi' in 'samo belih Evropejcih'

Hrvaški portal Index.hr, ki je prvi objavil zgodbo, piše, da to ni bil njen edini sporni zapis, pač pa, da je že v preteklosti objavljala nestrpne zapise, predvsem proti istospolno usmerjenim ter migrantom. Na svojem profilu pa je med drugim kritizirala tudi nemško kanclerko Angelo Merkel zaradi njene politike glede beguncev. Na objavo članka se je odzvala rekoč, da "ima svoja konservativna stališča od katerih ne odstopa in jih svobodno izraža, saj živi v svobodni državi".

"Čista in avtentična Evropa. Samo beli Evropejci kot je bilo pred 30 leti v celi Evropi. Takšen bi moral biti dober oglas za počitnice. Človek bi pomislil, da to ni več možno, toda k sreči je," je v začetku avgusta na Facebooku ob fotografijah z dopusta zapisala Elizabeta Mađarević , prva tajnica na hrvaškem veleposlaništvu v Berlinu, ki je bila tudi članica tajništva hrvaškega pogajalskega tima za vstop Hrvaške v Evropsko unijo.

Najprej branila stališča, zdaj zatrjuje, da so ji vdrli v profil

Rasistični in ksenofobni zapisi diplomatke so naleteli na številne obsodbe tako hrvaške kot tudi nemške javnosti. Hrvaško ministrstvo za zunanje in evropske zadeve se je "ostro distanciralo od stališč, ki jih je na družbenih omrežjih objavila njihova zaposlena", so sporočili. Mađarevićevo pa so zaradi resnosti zadeve takoj poklicali na zagovor na ministrstvo, po zagovoru pa bodo sprejeli potrebne ukrepe, so sporočili z ministrstva.

Po številnih obsodbah ministrstva in širše hrvaške javnosti, sta se oglasila tudi hrvaška predsednica Kolinda Grabar Kitarović ter premier Andrej Plenković. Hrvaška predsednica je prek Twitterja sporočila, da "izjave, ki spodbujajo nestrpnost in rasizem niso sprejemljive". Pozdravila je hitro reakcijo ministra Gordana Grlića Radmana, ki jo je obvestil o dejstvih in naslednjih korakih. "V nasprotju z nestrpnostjo posameznikov se bo v hrvaški službi za zunanje zadeve promoviralo domoljubje, profesionalnost, odprtost do sveta in zaščita hrvaških državnih interesov ter vrednosti, na katerih je utemeljena moderna hrvaška država," je zapisala hrvaška predsednica.

Uslužbenka Mađarevićeva je nato, v nasprotju s prvotnimi izjavami, zatrdila, da ji je nekdo vdrl v profil in da je presenečena nad tem, kar tam piše. "Pri vsem v okviru službenih dolžnosti sledim politiki Vlade RH. Nihče od novinarjev me ni poklical ali vprašal glede te izjave," je dejala in poudarila, da je na dopustu ter napovedala tožbo. Za Fenix Magazin je dodala, da po njenem prepričanju končni cilj napada ni ona, pač pa Vlada RH in novi minister za zunanje in evropske zadeve Grlić Radman, sicer nekdanji hrvaški veleposlanik v Nemčiji.

Premier Plenković je dejal, da morajo najprej preveriti, ali držijo njene izjave, da je bil njen profil na Facebooku zlorabljen. Če se bo izkazalo, da ni bil, pa bi to po njegovih besedah bila katastrofa. "Ko ste na dolžnosti in še na mandatu v drugi državi, se takšne stvari ne počnejo," je poudaril Plenković, ki je pojasnil, da uslužbenka še ni dobila odpovedi, saj obstaja pravni postopek.

IT strokovnjak: Po tej logiki je bil profil zlorabljan pet let

Kominikacijski in IT strokovnjak Marko Rakar je za tportal komentiral, da njena izjava, da ji je nekdo vdorl v profil, ni prepričljiva in da gre za popolno neumnost. "Ta profil je po tej logiki bil zlorabljen pet let, saj od takrat objavlja iste stvari. Gre za kontinuiteto stališč. Med drugim je pisala članke in podajala podobne izjave za medije že prej. To je očitno izvlekla iz njihovega učbenika – če se moraš oprati, potem rečeš, da ti je nekdo vdrl v profil," meni Rakar.

Zaradi rasističnih stališč hrvaške diplomatke so zaskrbljeni tudi v Nemčiji. Nemški ZDF je izpostavil, da je primer toliko bolj zaskrbljujoč, saj Hrvaška v začetku prihodnjega leta prevzema predsedovanje Svetu Evropske unije.