Izredno stanje v osrednjem delu BIH: Voda odnaša mostove in ceste

Na območju Zenice v osrednjem delu Bosne in Hercegovine so danes razglasili izredno stanje, ker so zaradi nenadne odjuge močno narasli vodotoki in začeli poplavljati. Več hiš je pod vodo, voda pa odnaša tudi mostove in ceste, poroča hrvaški portal index.hr. Nagla odjuga povzroča težave tudi na Hrvaškem.

Gladina reke Bosne se je dvignila na 440 centimetrov in se razlila praktično po vsej svoji dolžini. Poplavilo je več deset hiš, iz katerih je morala civilna zaščita evakuirati ljudi.

Kot je povedal župan Zenice Fuad Kasumović, je najhuje v naselju Tetovo, kjer je poplavilo okoli 20 hiš. V nekaterih je voda visoka kar meter in pol, je povedal za regionalno televizijo N1.

Poplave je povzročila odjuga. Temperature so zdaj presegle 10 stopinj Celzija, kar je naglo stalilo sneg, ki ga je bilo na območju veliko. Dodatne težave so povzročile tudi močne padavine na območju ta konec tedna, pa tudi slabo vzdrževanje brežin, je povedal župan."Vsi smo na terenu. Delali bomo celo noč in reševali, kar se rešiti da," je dodal.

Težave imajo tudi na Hrvaškem

Kot poroča index.hr, se je Sava v Zagrebu že razlila iz struge. Gladina je narasla kar za pet metrov, bojijo pa se še dodatnega vodnega vala, ki bo prišel iz Slovenije. O poplavah so poročali iz Istre, bojijo pa se jih tudi na območju Karlovca in v Gorskem Kotarju.

Precej dramatično je bilo v soboto in ponoči na območju pazinske jame, ki se je v soboto zvečer zamašila, voda v okolici pa je nato začela hitro naraščati. Most Sv. Jožefa je bil popolnoma poplavljen, je na svojih spletnih straneh poročal Jutarnji list.

Močno se je povečal tudi pretok rek Mirna in Raša, ki pa sta danes že upadli. Še sinoči je bila gladina Raše na 614 centimetrih, danes pa je že upadla na 362 centimetrov.

Istro je sicer v soboto zajelo za ta letni čas zelo neobičajno neurje z obilnimi padavinami in močnim vetrom. Kot so sporočili meteorologi, je v soboto padlo za polovico več padavin, kot jih običajno zabeležijo v februarju. Gasilci so morali posredovati predvsem na območju Labina in Pulja, kjer je zalilo nekaj stanovanj in poslovnih prostorov, poroča portal index.hr.

Na območju Labina je v soboto do 22. ure zapadlo 105 litrov dežja na kvadratni meter, na območju rta Kamenjak pa 61 litrov. Tudi na območju Reke je zapadlo okoli 80 litrov dežja na kvadratni meter, zaradi česar na območju opozarjajo pred pojavom hudourniških poplav. Močno je sicer namočilo tudi Gorski Kotar, od petka do sobote je v Delnicah zapadlo 80 litrov dežja na kvadratni meter.

Neurja in močan jugo so sicer povzročali težave vzdolž celotne hrvaške obale. Več ladijskih in trajektnih povezav je bilo prekinjenih oz. so imeli precej težav. Iz Dubrovnika pa poročajo, da je jugo v tamkajšnjo luko prignal velike količine smeti in plastičnih odpadkov.