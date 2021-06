Policistom uspelo razkriti kriminalno združbo na območju Nove Gorice

Več kot 100 policistov in kriminalistov iz različnih policijskih uprav je sodelovalo in uspešno zaključilo kriminalistično akcijo, ki je trajala vse od leta 2018. V njej so razkrili kriminalno združbo, ki je na območju Nove Gorice, pa tudi v Italiji preprodajala in proizvajala prepovedane droge. Slovenskim policistom so pri zbiranju dokazov pomagali tudi italijanski varnostni organi. S skupnimi močmi so uspeli ovaditi 18 osumljencev, od katerih je petim že bila odvzeta prostost. Pretekli torek so izvedli še zaključno akcijo, v okviru katere so izvedli deset stanovanjskih preiskav, preiskavo treh osebnih vozil in sedem hišnih preiskav.

