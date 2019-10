Hrvaška kandidatka za podpredsednico EK 'pozabila' prijaviti jahto, vredno 170.000 evrov

Hrvaški mediji so se razpisali o očitkih na njen račun. Šuica naj bi ustvarjala lažen vtis, da ni 'tako bogata, kot v resnici'. Dubravka Šuica je v izjavi Evropskemu parlamentu o svojem finančnem stanju namreč izpustila podatke vrednosti družinskih nepremičnin, ki so v lasti njenega moža, pozabila pa je omeniti tudi 12-metrsko jahto. Šuica je v politiko konec 90-tih vstopila le s stanovanjem in Renaultovim avtomobilom, zdaj pa naj bi bilo glede na pisanje Indexa njeno premoženje ’težko’ kar pet milijonov evrov.

Kot piše Index.hrmora po evropskih pravilih Šuica prijaviti nepremičnine v svoji lasti in v lasti svojega moža, ni pa ji treba prijaviti ostale lastnine svojega moža, nekdanjega pomorščaka, če pri tem ne gre za potencialno navzkrižje interesov.

Šuica naj bi izigrala pravila

Tako naj bi Šuica izigrala pravila. Kot pišeIndex.hr Šuica denimo ni prijavila 12-metrske jahte Dubica, katere vrednost je približno 175.000 evrov. Jahto Cranchi Atlantique, ki sprejme 12 potnikov, je leta 2007 kupila za več kot 400.000 evrov.

V izjavi o finančnem stanju kandidatov, ki je objavljena na strani Evropskega parlamenta, je Šuica zapisala, da je lastnica delnic v vrednosti 4105,91 evrov in 1354,71 evrov. Prav tako je v izjavi navedla družinsko hišo v Dubrovniku, stanovanje v Zagrebu in hišo v BiH. A vrednosti teh nepremičnin ni navedla, saj je lastnik vsega tega premoženja uradno njen mož. V poročilu je navedla še hišo in zemljišče na Pelješcu, ki je v delni lasti njenega moža in družinsko hišo v Cavtatu, ki jo je nasledila od staršev.

Čeprav Šuica s prijavo, v kateri ni navedla vrednosti nepremičnin, ki so uradno v lastni njenega moža, ni kršila nobenega zakona, ''saj je prijavila, vse, kar mora,'' naj bi šlo pri tej prijavi za očitno manipulacijo, s katero želi dati vtis, da ni tako bogata, kot je v resnici, piše Index.hr.

Na Šuico se je zdaj sprožil val očitkov in zahtev, da izkaže svoje premoženje od začetka svoje politične kariere do danes in objavi poročilo davčne inšpekcije vezano na njeno premoženje, ki je glede na navedbe medijev vredno pet milijonov evrov. Šuica se očitkov otepa, češ da gre za politično podtikanje, a ne želi razkriti podatkov o svojem finančnem stanju.