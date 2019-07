Obeta se drastično povečanje kazni na hrvaških cestah

Tik pred vrhuncem turistične sezone se na Hrvaškem obetajo nove, strožje kazni za prometne prekrške. Zaostren zakon o varnosti cestnega prometa je že šel skozi vladno proceduro, zdaj ga mora potrditi še sabor, kar naj bi se po pričakovanju zgodilo v desetih dneh.

Zagrožene globe se bodo drastično povečale, v nekaterih primerih celo do 500 odstotkov, za najhujše prekrške pa je predviden tudi zaseg vozila. Čeprav je prav na višino kazni letelo največ pomislekov, niso v končnem predlogu zakona, o katerem bodo zdaj razpravljali poslanci, upoštevali niti ene. Kritike je med drugim skrbelo, ali bodo policisti imuni na podkupnine, glede na to, da so številne zagrožene kazni precej višje od njihovih plač, vlado pa obtožujejo, da ji je edini cilj polnjenje proračuna.

Najbolj bodo skočile kazni za neuporabo varnostnega pasu, uporabo mobitela, nepravilno prehitevanje, neupoštevanje prednosti, zaustavljanje na prehodu čez progo, beg z mesta nesreče in prevažanje otrok na nedovoljen način.

Če vas za volanom dobijo z mobitelom, boste namesto 500 plačali 1500 kun oziroma namesto slabih 70 dobrih 200 evrov. Nepripeti boste za svoj prekršek morali odšteti 135 evrov. Prekoračitev največje dovoljene hitrosti zunaj naselij za več kot 50 kilometrov na uro je do zdaj prinesla kazen od 3000 do 7000 kun oziroma od 400 do 950 evrov. Nove se bodo gibale od 5000 do 15.000 kun oziroma od 675 do 2000 evrov. Hkrati vas lahko težka noga pripelje tudi v zapor, in to za kar dva meseca.

Za osem najhujših prekrškov - sem uvrščajo vožnjo v nasprotno smer na avtocestah in hitrih cestah, prekoračenje hitrosti v naselju za 50 kilometrov na uro ali več, namerno vožnjo skozi rdečo luč s povečanjem hitrosti, odbijanje alkotesta, vožnjo pod vplivom alkohola (nad 1,5 promila), vožnjo pod vplivom drog, vožnjo brez opravljenega izpita in vožnjo v času, ko je dovoljenje odvzeto - pa bodo zagrožene kazni poskočile s 5000 do 15.000 kun (675 do 2000 evrov) na 10.000 do 20.000 kun (1350 do 2700 evrov).