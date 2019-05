Švicarski novinarji 'sredi ničesar' posneli izgon migrantov iz Hrvaške v BiH

V dveh dneh so novinarji dokumentirali štiri takšne dogodke, skupaj naj bi s Hrvaške na ta način izgnali okoli 70 migrantov. Večinoma so bili iz Afganistana, Pakistana in Alžirije, s številnimi so se novinarji tudi pogovarjali.

Pričevanja

Mladi Pakistanec je pripovedoval, da jih je hrvaška policija izsledila v gozdu in jih strpala v kombi. Do meje so se vozili okoli dve ure. "Potem so nam uničili mobilne telefone in nas z udarci pendrekov poslali nazaj v BiH," je povedal. Policisti naj bi jim vzeli tudi ves denar, ki so ga imeli pri sebi. Objavili so tudi pričevanje afganistanske družine z majhnimi otroki. Njim naj bi grozili z orožjem in jih pregnali v BiH, čeprav so izrazili željo, da na Hrvaškem zaprosijo za azil.

Kot poroča index.hr, so se novinarji v Veliki Kladuši srečali tudi s četverico migrantov, ki trdijo, da jih je slovenska policija predala hrvaški, ta pa jih je deportirala v BiH. "Bili so brutalni, poglejte kri," je povedal eden od njih in pokazal na krvave madeže na svojih oblačilih. Drugi so po telesu imeli modrice, rane. Pretepali naj bi jih s pendreki in pestmi, jih brcali. Pokazali so razbite mobitele, trdijo, da je tudi to delo hrvaške policije, pobrali naj bi jim ves denar. Možnosti zaprositi za azil na Hrvaškem jim niso dali, v prispevku trdi SRF.

Hrvaški ministrstvo za notranje zadeve: Posnetek ne prikazuje nezakonite deportacije

Hrvaško ministrstvo za notranje zadeve je potrdilo pristnost zgornjega posnetka, a hkrati zanikalo, da bi prikazoval nezakonito ravnanje. Nastal je 24. aprila 2019 na državni meji Hrvaške in BiH, v delu, ki je v pristojnosti Sisaško-moslavaške policijske uprave, so ugotovili.

"Jasno je, da je bil namen videoposnetka namigovati, da hrvaška policija nezakonito deportira migrante v BiH. Vendar ta dogodek ne vključuje nobenih nezakonitih dejanj ali nasilnih deportacij. Na video posnetku so prikazani policisti, ki opravljajo svoje dolžnosti z namenom odvračanja skupine ljudi pred nezakonitim vstopom v Evropsko unijo na lokaciji, ki ni uradni mejni prehod," so zapisali v odgovoru, ki ga je objavil index.hr.

Za SRF so poleg tega odločno zanikali obtožbe, da so migrante pretepali in jim kradli. Poudarili so tudi, da nihče ne more in ne sme preprečiti prošnje za azil na Hrvaške. "Izjave migrantov ne držijo," trdijo.

Strokovnjaki: kršitve so očitne

Nemški strokovnjak za migracije Marcus Engler, s katerim so se pogovarjali novinarji SRF, uradne hrvaške razlage "ne kupi". Gre za očitno kršitev evropskih in mednarodnih zakonov, pri čemer pa Hrvaška ni osamljen primer. "Takšno prakso uporabljajo povsod na zunanjih mejah EU," trdi.

Da je takšno početje nelegalno, se je strinjal tudi András Léderers Helsinškega odbora za človekove pravice. Po njegovem mnenju gre za hudo kršitev človekovih pravic, saj morajo postopki vrnitve migrantov potekati po uradnih kanalih, v tem primeru torej ob prisotnosti bosanskih mejnih organov. Prav tako je treba vsakega posameznika obravnavati individualno, kar se tu očitno ni zgodilo. Video prikazuje kolektivni izgon, ki je vedno nezakonit, je poudaril.