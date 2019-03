Hrvaška ministrica, ki je zbila deklico, ima na dvorišču luksuzni mercedes

Hrvaška ministrica Gabrijela Žalac, ki je med vožnjo s pretečenim vozniškim dovoljenjem zbila deklico, se je znašla sredi nove afere. Tokrat je sporen luksuzni mercedes na njenem dvorišču, vreden najmanj 50.000 evrov. Medtem ko ona trdi, da ji vse skupaj podtikajo strankarski kolegi, se na družbenih omrežjih že vrstijo šale na njen račun.

Gabrijela Žalac, hrvaška ministrica za regionalni razvoj, ki jevozila s pretečenim vozniškim dovoljenjem in zbila deklico, ki ji je stekla pred avtomobil, se je znašla sredi nove afere. Hrvaški Jutarnji list je razkril, da je na dvorišču njene družinske hiše že več mesecev vsak dan parkirano luksuzno vozilo – mercedes razreda E zagrebških registrskih oznak, v vrednosti najmanj 50.000 evrov, ki ni prijavljeno kot del njene lastnine. Sosedje trdijo, da ga vozi njen mož Mario, ona pa naj bi se s svojim novim avtomobilom januarja pohvalila tudi kolegom na sestanku stranke HDZ."Okoli 30 nas je bilo tu, v Vinkovcih, ko se je med neformalnim pogovorom pohvalila z novim mercedesom, nekaterim je pokazala tudi fotografije. Jaz sem celo mislil, da je tisto deklico zbila s tem avtomobilom, saj nisem vedel, da vozi peugeota," je za omenjeni časnik povedal neimenovan član HDZ.

5.000 evrov za mesečni najem avtomobila Ministrica je za hrvaške medije najprej dejala, da avto pripada njenim staršem. "Ne vem, zakaj se dviga toliko prahu okoli tega, to je avto mojih staršev. Kupili so ga pred dvema mesecema. Ko ga bom kupila jaz, ga bom seveda navedla kot svojo lastnino," je dejala. Nato se je popravila, da gre za vozilo v dolgoročnem najemu, in da ga njeni starši še nameravajo odkupiti. Jutarnji list je razkril, da je avto last podjetja za najem luksuznih vozil Star rent-a-car šibeniškega poslovneža Josipa Stojanovića Jollyja, dnevni najem pa stane najmanj 1250 kun (170 evrov). Mesečno bi torej to pomenilo okoli 5.000 evrov, kar je sprožilo vprašanja, zakaj je to potrebno in od kod njenim staršem toliko denarja. Ministrica je potrdila, da pozna Jollyja, a zanikala, da bi to poznanstvo kakorkoli izkoristila v svoj prid. "Poznam ga in poznala ga bom do konca življenja," je odgovorila na vprašanje, v kakšnem odnosu sta. Po objavi člankov v hrvaških medijih o luksuznem avtomobilu je sicer le-ta izginil z dvorišča pred hišo.

Ministrica Gabrijela Žalac je prepričana, da ji vse podtika nekdo iz HDZ. FOTO: Nova TV

Ministrica: Vse to mi nekdo podtika Ministrica je v Dnevniku Nove TV na vprašanje, ali je možno, da ji te zadeve podtika nekdo znotraj HDZ, odgovorila z besedami: "Po teh desetih dneh izkušenj bi rekla absolutno da. Imam tudi nekaj idej o tem, kdo bi to lahko bil." Imena ni želela razkriti. V intervjuju za Večernji list pa je bila še bolj odkrita. "Točno vem, od kod vse to prihaja, kdo je dal številko telefona mojega moža in kdo je postavljal vprašanja ... Vse mi je jasno. Veliko vlogo igrajo strankarski obračuni, vezani na prihajajoče evropske volitve." Njeni strankarski kolegi medtem trdijo, da ne vedo ničesar."Kolegica Žalac svoj posel opravlja odgovorno. Ne vem, kdo ji nagaja, vprašajte njo," je dejal Tomo Medved. "Ne vem, kdo bi to lahko bil ... Pričakujem, da se bomo o tem še pogovarjali na sestankih stranke," je dejal prometni minister Oleg Butković. Tudi minister za pravosodje Dražen Bošnjaković je dejal, da o tem ne ve ničesar. Vrstijo se šale na družbenih omrežjih So se pa na družbenih omrežjih že pojavile šale na račun ministrice – o tem, kako so zlobneži iz HDZ najprej porinili deklico pod njen avtomobil, ponaredili njeno vozniško dovoljenje in ji na dvorišče parkirali drag avtomobil. "Ne bodite nesramni do ministrice! Vsakemu od nas se lahko zgodi, da pozabi! Koliko vas je že pozabilo, da imate na dvorišču mercedesa?" je zapisal eden od uporabnikov Twitterja. "Res je, nekdo ji je podtaknil! – Mercedesa z mesečnim najemom najmanj 7.000 kun na dvorišče!" je zapisal drugi. Tretji pa: "Sinoči je bil direktor zelo vesel, ko je pustil mercedesa na mojem dvorišču. Žalčeva se lahko skrije, moj mercedes je boljši od njenega!"

