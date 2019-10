Hrvaška nacionalna televizija volitve na Kosovu pospremila s srbsko zastavo

Kot je Lekaj Prljaskajeva objavila na svojem Facebook profilu, so se z vodilnimi na HRT dogovorili, da bodo proti odgovornim za napako uvedli disciplinski postopek, da bosta ona in veleposlanik povabljena v informativno politično oddajo in da bo novinarska ekipa hrvaške nacionalne televizije odšla na Kosovo, tam posnela oddajo in da bo edini vir informacij za situacijo na Kosovu po novem le Radio Televizija Kosovo. Hrvaški mediji so to označili za škandalozno.