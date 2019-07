Hrvaška do leta 2020 naj ne bi izpolnila pogojev za vstop v schengen

Številni slovenski turisti že komaj čakajo, da naša južna soseda vstopi v schengensko območje, kar bo kolone na meji, če ne bo kakšnih posebnosti, povsem odpravilo. In kaj napoveduje hrvaška politika? "Do konca tega poletja bomo izpolnili vseh osem tehničnih pogojev za vstop, potem mora samo še odločiti Evropska komisija," se je danes v saboru hvalil hrvaški notranji minister Davor Božinović.

A po poročanju oddaje Svet naj Hrvaška do 1. januarja 2020 ne bi izpolnila pogojev. Veliko se govori o tem, da Slovenija zaradi arbitraže Hrvaške ne bo spustila v schengen, ampak se pogosto pozablja, da morajo najprej izpolniti vse pogoje in teh je kar nekaj. Predstavniki posebne schengenske evalvacijske komisije so hrvaško kopensko mejo z Bosno, Črno goro in Srbijo ponovno pregledali maja letos, rezultati še niso znani, neuradno pa Hrvaška pogojev za vstop v schengensko območje še zdaleč ne izpolnjuje, in da priporočila iz leta 2017, ko je bila opravljena zadnja evalvacija, še naprej ostajajo.

Predvsem je problematično varovanje zelene meje, pa infrastruktura in oprema mejnih prehodov, uvedba ustreznih sistemov nadzora, premalo policistov. To ne pomeni, da Hrvaška v dveh letih ni napredovala, izboljšanje je, a očitno premajhno, da bi lahko izpolnili pogoje.

Poleg tega Frontexu ne poročajo o številu nelegalnih prehodov meje, kar bi morali početi. Treba je vedeti, da članici EU Bolgarija in Romunija že od leta 2011 čakata na vstop v schengen, pa zaradi nasprotovanja nekaterih članic, denimo Nemčije in Francije, ne moreta vstopiti in težko je verjeti, da bi Hrvaška vstopila pred njima. Šele, ko bo izpolnila vse tehnične pogoje, se začne politično odločanje in šele takrat se lahko začnemo pogovarjati, ali bo Slovenija poleg vseh ostalih članic prižgala zeleno luč.