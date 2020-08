Hrvaška s protiukrepi proti Italiji in Avstriji v času smučarske sezone?

Hrvaška, ki na vsak način želi rešiti turistično sezono, se jezi, ker sta jo Italija in Avstrija konec tedna uvrstili na rdeč seznam. Državo je namreč zapustilo kar veliko turistov iz teh držav. V Zagrebu so celo namignili na možnost protiukrepov v času zimske smučarske sezone. Hrvaška zdaj upa, da ne bo pristala še na slovenskem rdečem seznamu. A razmere so kljub trditvam pristojnih, da je Hrvaška še vedno varna, vse prej kot spodbudne. Največ novih okužb so zabeležili prav na območju celotne Dalmacije. V državi je trenutno 1371 aktivnih primerov, kar je največ od začetka epidemije.