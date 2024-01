Zagreb je za tuje delavce postal nevarno mesto

Zagreb je za tuje delavce, ki jih je na Hrvaško zaradi pomanjkanja delovne sile povabila država, postal nevarno mesto. Postali so tarče nestrpnežev, rasistov in objestnežev. Skupine mladih Hrvatov, med njimi so tudi najstniki, vse pogosteje napadajo, zmerjajo, žalijo, brutalno pretepajo in ropajo dostavljavce hrane. Premier Plenković je val nasilja nad Pakistanci, Indijci, Nepalci, Filipinci, ki si na Hrvaškem s poštenim delom služijo kruh, najostreje obsodil. Policija trdi, da reši dve tretjini primerov nasilja nad tujci. A hrvaška družba bo morala narediti veliko več, da bo ustavila nestrpnost in nasilje do drugačnih, pravijo hrvaški sociologi in mediji, saj razmere počasi že uhajajo izpod nadzora.