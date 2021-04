Hrvaška obalna mesta samevajo, turistična pristojbina pa dvakrat višja

Že zdaj je jasno, da bo tudi letos turistov manj kot bi si želeli kljub kampanjam o Hrvaški kot varni destinaciji in s podatki o epidemioloških razmerah na otokih in drugih krajih ter o lokacijah za testiranje. Tudi najbolj zaželenih Nemcev ni, saj jih več kot 30 odstotkov tudi letos ne namerava dopustovati na Hrvaškem. "Znižanje turistične pristojbine je zagotovo eden od ukrepov, ki bi pomagal turističnemu sektorju v času pandemije, olajšal bi situacijo in zmanjšal stroške," meni direktorica turistične skupnosti Split Alijana Vukšić .

Hrvaška obalna mesta še samevajo. Turistični delavci v Dubrovniku upajo, da bo nekaj več turistov prišlo že za prvomajske praznike. A z nekoliko globljimi žepi, saj je letos turistična pristojbina dvakrat višja. Znaša 2,6 evra na osebo, na dan. "Glede na to, da gre za znatno povišanje v primerjavi z lanskim letom, razmere pa so negotove, saj je rezervacij malo, se mi to ne zdi prav," meni lastnik agencije za rezervacije nastanitev v Dubrovniku Nino Dubretić .

Turistični delavci si želijo enotno pristojbino

To ni edina podražitev, saj Hrvaška vsako leto ob začetku sezone podraži cestnine. In ker v teh težkih časih na konkurenčnost in zaslužek vpliva prav vsak evro, so turistični delavci iz Dalmacije ministrstvu za turizem poslali predlog o uvedbi enotne turistične pristojbine za vso državo. "Vse županije, regije in turistične skupnosti smo pozvali, naj glede na razmere, saj pandemija še traja, sporočijo, ali potrebujejo znižanje cen glede na to, da se same odločajo o tem," je pozvala hrvaška ministrica za turizem Nikolina Brnjac. A dokler birokracija ne bo odločila, kar lahko traja zelo dolgo, bodo turisti za zdaj v Dalamaciji plačevali občutno višje pristojbine.