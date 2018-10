Hrvaška ohranja okrepljen nadzor na prehodu Maljevac

Mejni prehod Maljevac so odprli, potem ko je policija unsko-sanskega kantona v BiH v Veliko Kladušo v torek zavtobusi prepeljala približno 200 migrantov, ki so jih prejšnji teden ob poskusu vstopa na Hrvaško ustavili pri prehodu. Migrante so odpeljali iz improviziranega šotorskega naselja ob mejnem prehodu in jih začasno namestili v proizvodne prostore podjetja Miral v Veliki Kladuši.

Prehod so za ves promet odprli v torek

Hrvaška policija je potrdila, da bodo razveljavili ukrepe omejenega gibanja na območju Maljevca ter da bodo odstranili varnostne ograje, ki so jih postavili prejšnji teden, da bi ustavili poskus vstopa skupine migrantov na Hrvaško.

Mejni prehod so odprli za ves promet v torek ob 18. uri, ko so objavili tudi, da bodo okrepljene policijske enote na mejnem prehodu Maljevac navzoče nedoločen čas. Hrvaška policija je prejšnji teden okrepila mejno policijo s približno 50 pripadniki posebnih policijskih enot.