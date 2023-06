Hrvaška osmerica, obtožena trgovine z otroki, na poti v domovino

Osem Hrvatov, ki so jih v Zambiji decembra lani obtožili poskusa trgovine z otroki, je na prostosti. Po skoraj šestih mesecih v zambijskem zaporu se tako osmerica Hrvatov skupaj s štirimi posvojenimi otroki iz Demokratične republike Kongo vrača na Hrvaško. Ker zambijskemu tožilstvu ni uspelo dokazati krivde hrvaških državljanov, jih je sodišče v Ndoli oprostilo vseh obtožb in odredilo njihovo izpustitev. Isto sodišče je v začetku februarja že zavrglo obtožnico proti štirim parom iz Hrvaške in odredilo, da morajo v 24 urah zapustiti državo. Vendar so jih nato na letališču zaradi anonimne prijave iz Hrvaške znova aretirali. Hrvaški pari naj bi skupaj s posvojenimi otroki, ki imajo hrvaško državljanstvo, v četrtek odpotovali v domovino.