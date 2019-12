Hrvaška policija naj bi ju strpala v kombi in odpeljala v migracijski center

Štirje nigerijski študentje so se pod vodstvom profesorja udeležili svetovnega univerzitetnega športnega tekmovanja v Pulju. Kljub veljavnim vizumom pa sta se vrnila le profesor in en študent. Za ostalimi tremi se je izgubila vsaka sled. Dva sta se zdaj javila in trdita, da ju je hrvaška policija z orožjem prisilno strpala v kombi in ju odpeljala v bosanski migracijski center v Veliki Kladuši.