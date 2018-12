Hrvaška policija naj bi migrante nezakonito vračala v BiH

Po podatkih ARD so v uredništva več različnih medijev prejeli več kot 132 posnetkov, na katerih je prikazanih domnevno 54 ilegalnih transferjev migrantov iz Hrvaške na območje Bosne in Hercegovine.

"Hrvaška nezakonito vrača migrante in prosilce za azil v BiH, v nekaterih primerih so tudi nasilni, marsikomu pa niti ne ponudijo možnosti, da zaprosi za azil," piše v poročilu neprofitne organizacije Human Rights Watch.

Organizacija se je pogovarjala z 20 osebami, ki so potrdile, da jih je hrvaška policija deportirala v BiH brez predpisanega postopka, potem ko so prišli na Hrvaško. 16 od njih, vključno z ženskami in otroki, je povedalo, da so jih policisti tepli s palicami, odvzeli pa naj bi jim tudi denar in uničili telefone, piše Slobodna Evropa.