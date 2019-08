Hrvaška policija piše visoke kazni, nekateri bi zakon še zaostrili

Hrvaška policija je sporočila, da je v prvih avgustovskih dneh že izdala nekaj glob v skladu z novim zakonom. V soboto, 3. avgusta, so v Koprivnici ustavili 50-letnega voznika, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola (2,69 promila). Kazen je znašala 3259 evrov, za 24 mesecev pa so mu odvzeli tudi vozniško dovoljenje.

Na Hrvaškem so s 1. avgustom za osem najhujših prometnih prekrškov podvojili denarne kazni, ki bodo znašale tudi več kot 20.000 kun (2700 evrov). Hrvaško ministrstvo za notranje zadeve je sporočilo, da želi s poostrenimi kaznimi za prometne prekrške na cestah povečati varnost in izboljšati prometno kulturo.

Istega dne in v istem kraju je 20-letnik, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja, z neregistriranim avtomobilov in pod vplivom alkohola, povzročil prometno nesrečo z materialno škodo. Kaznovan je bil s 15 dnevi zapora, devetimi meseci pogojne kazni ter s 13.300 kunami (1806 evrov). Le leto dni starejši voznik je za vožnjo pod vplivom alkohola (2,08 promila) prejel 15-dnevno zaporno kazen in šestmesečni odvzem vozniškega dovoljenja.

V Požegi so kaznovali dva voznika. 67-letni voznik je omejitev hitrosti v Dubrovačkoj ulici prekoračil 31 kilometrov na uro. Voznik nato kljub opozorilom ni želel zaustaviti vozila in je nadaljeval vožnjo. Ko so ga naposled zaustavili, so ugotovili, da je vozil pod vplivom 3,23 promila alkohola. Izdana mu je bila kazen v višini 16.000 kun (2173 evrov) ter trimesečni odvzem vozniškega dovoljenja. Drugo, sicer malce nižjo kazen, pa si je s prehitro vožnjo prislužil 29-letnik. Ta je s 151 kilometri na uro za kar 61 kilometrov na uro prekoračil omejitev, hkrati pa so mu izmerili 1,41 promila alkohola v krvi. Kaznovan je bil s položnico v višini 10.000 kun (1358,27 evrov) in trimesečnim odvzemom vozniškega dovoljenja.