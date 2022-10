38-letna Marijana pogrešana že pol leta

V nedeljo popoldne je hrvaška policija v reki Savi, 34 kilometrov južno od Zagreba, našla žensko truplo. Čeprav podrobnosti niso izdali, so uporabniki družbenih omrežij začeli špekulirati, da gre za pogrešano nekdanjo zvezdo in zmagovalko hrvaškega Big Brotherja Marijano Seifert. Mater dveh mladoletnih otrok so nazadnje videli 27. aprila zgodaj zjutraj, prav na mostu na Savi v Zagrebu, nato se je za njo izgubila vsaka sled. Seifert se je leta 2011, po zmagi v Big Brotherju, umaknila iz javnosti. Iz življenja je odrezala vse lažne prijatelje in se obrnila k veri in duhovnosti. Policija je v torek svojce 38-letnice obvestila, da najdeno truplo v reki ni Marijana. Iskanje in s tem agonija njene družine se tako nadaljujeta.