Hrvaška policija pridržala osem napadalcev na Srbe

Šibeniška policija je na svoji spletni strani danes potrdila, da so osem oseb pridržali v torek, medtem ko ostale napadalce še iščejo. Več informacij bodo objavili po kriminalistični preiskavi, so napovedali. Zaradi napada obdolženim grozijo zaporne kazni od šestih mesecev do petih let zapora.

V napadu na goste in lastnike lokala, ki so 21. avgusta zvečer po televiziji spremljali nogometno tekmo kvalifikacij za ligo prvakov beograjske Crvene zvezde, je bilo poškodovanih pet gostov, med njimi devetletni otrok. Priče so dejale, da je bilo med 10 in 15 zamaskiranih napadalcev, ki so navzoče v lokalu, večinoma hrvaške državljane srbske narodnosti, pretepli s palicami.